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    Культура

    Эмма Стоун завоевала "Оскар" в категории "Лучшая женская роль"

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    Американская актриса Эмма Стоун
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Эмма Стоун, сыгравшая Мию в фильме "Ла-ла ленд", завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучшая женская роль", 89-ую церемонию вручения награды из Голливуда транслирует телеканал ABC.

    На данную награду также претендовали Натали Портман ("Джеки"), Рут Негга ("Лавинг"), Изабель Юппер ("Она") и Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

    Стоун поблагодарила режиссера Дэмьена Шазелла "за возможность быть частью" картины и "терпение", а своего партнера по фильму Райана Гослинга за то, что "смешил" ее во время съемок.

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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