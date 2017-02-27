Актриса Татьяна Догилева отмечает в понедельник 60-летие

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России Татьяна Анатольевна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в Москве.

В школьные годы занималась художественной гимнастикой и хореографией. В 14 лет она поступила в студию юного актера при Центральном телевидении, вела передачи "Пионерия на марше" и "Отзовитесь, горнисты!".

В 1978 году Догилева окончила в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ныне Российский университет театрального искусства), где училась на курсе Всеволода Остальского.

Сценическая судьба Татьяны Догилевой началась с успеха в дипломном спектакле "Много шума из ничего", где она сыграла Беатриче. После этого актрису пригласили три столичных театра, но она выбрала Московский театр имени Ленинского комсомола, в котором работала до 1985 года.

На сцене "Ленкома" Догилева играла Нелли в спектакле "Жестокие игры" в постановке Марка Захарова, ставшем театральным событием.

Перейдя в 1985 году в Театр имени М.Н. Ермоловой, Догилева участвовала в постановках режиссера Валерия Фокина "Спортивные сцены 1981 года", "Говори", "Шаткое равновесие", в спектакле Романа Виктюка "Наш Декамерон".

В восьмичасовой постановке Петера Штайна "Орестея" Эсхила (1994) на базе Театра Российской армии Догилева сыграла Электру. По отзывам критики, спектакль стал главным событием российского театрального сезона, а позже, во время международного гастрольного турне, заслужил признание зрителей Франции, Германии, Греции, Великобритании и Нидерландов.

Среди театральных работ Татьяны Догилевой в 1990-х годах "Двенадцатая ночь, или Все равно что" в Театре Моссовета, "Невероятный сеанс" в антрепризе Михаила Козакова.

В Театре Антона Чехова Татьяна Догилева играла в спектакле "Чествование". В Театре-студии под управлением Олега Табакова она была занята в спектакле "Идеальный муж", поставленном в 2004 году.

Актриса занята также в антрепризных проектах.

В 1998 году Татьяна Догилева дебютировала как театральный режиссер – в антрепризе Михаила Козакова поставила романтическую комедию "Лунный свет, медовый месяц" по пьесе английского драматурга Ноэля Кауарда "Частная жизнь".

Затем ею были осуществлены постановки "Не отрекаются любя…" (Театральное агентство "ЛеКур", 2000), "Московские страсти" по пьесе Островского "Не все коту масленица" в антрепризе Козакова, комедия "Дама ждет, кларнет играет" (2004) в творческом объединении "Дуэт". В 2011 году в Центральном Доме культуры железнодорожников состоялась премьера спектакля "Падшие ангелы", где Татьяна Догилева, как и почти во всех своих постановках, выступила в роли режиссера и актрисы.

В кино Догилева дебютировала в 1971 году в роли радистки в кинофильме "Отдать швартовы!". Ее первой главной ролью стала Нина в картине "Безбилетная пассажирка" (1978). В последующие годы она снималась в фильмах "Василий и Василиса" (1981), "Частная жизнь" (1982), "Покровские ворота" (1982), "Вокзал для двоих" (1982), "Нежданно-негаданно" (1983) и многих других.

Этапной стала роль продавщицы Надежды в картине "Блондинка за углом" (1984) режиссера Владимир Бортко, где в дуэте с Андреем Мироновым актриса открыла для экрана новый социальный тип – по-женски очаровательной, но твердо стоящей на ногах хозяйки жизни из "всемогущей" советской сферы обслуживания.

Большую популярность у зрителей актрисе принесла главная роль медсестры Лиды в картине "Забытая мелодия для флейты" (1987) режиссера Эльдара Рязанова.

За роль Марины в драме "Афганский излом" (1991) режиссера Владимира Бортко она была удостоена премии "Кинотавр".

Интересна актерская игра Догилевой в фильмах "Жених из Майами" (1994), "Привет, дуралеи!" (1996), "Восток-Запад" (1999). Среди работ последних лет – главные роли в ситкоме "Люба, дети и завод" (2005-2006), сериалах "Бомжиха" (2007, 2009), "Мой" (2009), "Фарфоровая свадьба" (2011), "Свет и тень маяка" (2014-2016), "Джинн" (2016).

Всего актриса сыграла свыше 120 ролей.

В 2007 году Догилева как режиссер сняла фильм "Лера" (2007), который был удостоен премии на кинофестивале "Золотой феникс" в номинации "Дебют".

В 2015 году она дебютировала в качестве режиссера в короткометражном кино картиной "Горизонт". В фильме Догилева одновременно выступила и как автор сценария, продюсер и исполнительница главной роли.

Помимо работ в театре и кино Догилева творчески реализовывает себя на литературном поприще. В 2010 году вышел в свет ее роман "Жизнь и приключения Светы Хохряковой", где актриса описывает жизнь глубинки, нравственную деградацию столичных богачей, продажность и беспринципность телевизионных деятелей.

В 2014 году была выпущена ее книга "Тогда, сейчас и кот Сережа", своего рода дневник известной артистки.

Татьяна Догилева – Народная артистка РФ (2000).

Актриса была два раза замужем. От супружеского союза с драматургом Михаилом Мишиным у Догилевой есть дочь Екатерина.