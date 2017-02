"Оскар-2017": список номинантов

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В США в воскресенье, 26 февраля пройдет церемония награждения победителей престижнейшей кинопремии "Оскар". В наибольшем числе номинаций представлен музыкальный фильм "Ла-Ла Ленд", который повторил рекорд картин "Титаник" и "Все о Еве". Он претендует на 14 наград.

Кроме "Ла-Ла Ленда" на "Оскар" за лучший фильм выдвинуты: "Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Лев", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Скрытые фигуры".

На премию также претендует режиссер "Ла-Ла Ленда" Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Кинопремия состоится в театре Долби в Лос-Анджелесе, а ведущим в этом году станет американский ведущий и комик Джимми Киммел.

Список номинантов "Оскара-2017":

Лучший фильм

"Ла-Ла Ленд"

"Лунный свет"

"Молчание"

"Прибытие"

"Лев"

Лучший актер

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Дензел Вашингтон ("Ограды")

Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд")

Эндрю Гарфилд ("Молчание")

Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")

Лучшая актриса

Изабель Юппер ("Она")

Рут Негга ("Лавинг")

Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

Натали Портман ("Джеки")

Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али ("Лунный свет")

Лукас Хеджес ("Манчестер у моря")

Джефф Бриджес ("Любой ценой")

Дев Патель ("Лев")

Майкл Шеннон ("Под покровом ночи")

Лучшая женская роль второго плана

Виола Дэвис ("Ограды")

Наоми Харрис ("Лунный свет")

Николь Кидман ("Лев")

Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры")

Мишель Уильямс ("Манчестер у моря")

Лучший режиссер

Дени Вильнев ("Прибытие")

Мел Гибсон ("По соображениям совести")

Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")

Барри Дженкинс ("Лунный свет")

Лучший анимационный фильм

"Зверополис"

"Красная черепаха"

"Жизнь кабачка"

"Моана"

"Кубо. Легенда о самурае"

Лучшая песня

"Моана" – How far will I go

"Ла-Ла Ленд" – Audition

"Ла-Ла Ленд" – City of Stars

"Тролли" – Can’t stop the feeling

"Джим: История Джеймса Фоули" – Empty Chair

Лучшая музыка

"Джеки"

"Пассажиры"

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Лунный свет"

Лучший фильм на иностранном языке

"Танна", режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин (Австралия)

"Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде (Германия)

"Моя земля", режиссер Мартин Зандвлиет (Дания)

"Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади (Иран)

"Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм (Швеция)