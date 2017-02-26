Премия Американской киноакадемии "Оскар" состоится в воскресенье

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.

Академия была основана в Лос-Анжелесе в 1927 году и идея ее создания принадлежит главе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луису Майеру. Первым президентом Академии стал Дуглас Фэрбенкс, который и предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино.

16 мая 1929 года на банкете в зале отеля "Голливуд Рузвельт" в Лос-Анжелесе состоялась первая церемония награждения.

Первых лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов, специальная премия вручалась за особые достижения в киноискусстве. Первым лучшим фильмом стал фильм "Крылья" (Wings) Уильяма Уэллмана. Специального приза были удостоены Чарли Чаплин за фильм "Цирк" (The Circus) и первый звуковой фильм "Певец джаза" (The Jazz Singer). Первым за лучшую мужскую роль был признан немецкий актер Эмиль Яннингс, первой обладательницей премии за лучшую женскую роль стала американская актриса Джанет Гейнор. Всем номинантам выдали почетные сертификаты, которые свидетельствовали об их участии в первой церемонии.

Победители первой премии были объявлены за три месяца до церемонии. В дальнейшем киноакадемия сообщала информацию о будущих обладателях "Оскаров" газетам накануне награждения для публикации после завершения мероприятия. Эта политика продолжалась до 1940 года, когда издание Los Angeles Times нарушило эмбарго и опубликовало имена победителей в вечернем выпуске, который был доступен для гостей, прибывающих на церемонию. В 1941 году академией была принята система запечатанных и вскрываемых на сцене конвертов.

В 1930 году академики представили категории, которые в настоящее время признаны каноническими: лучший фильм, лучший режиссер, лучшие исполнители мужской и женской ролей, лучший сценарист, лучший оператор, также была добавлена еще одна номинация — за звук. Стали вручаться премии и за научно-технические достижения в области кино, а с 1932 года появились категории для анимационных и короткометражных фильмов.

В 1936 году впервые были вручены награды за лучшую мужскую и женскую роль второго плана. С 1939 года стали оценивать спецэффекты.

В 1941 году появилась категория документального кино.

В 1947 году Американская академия киноискусства впервые вручила специальную награду иностранному фильму. С 1956 года существует номинация премии "Оскар" "лучший фильм на иностранном языке".

С 1949 года была добавлена категория "дизайн костюма".

В 1957 году была учреждена премия имени Джина Хершолта за гуманистические заслуги в кино.

В 1964 году номинация "спецэффекты" была разделена на звуковые эффекты и визуальные эффекты.

В 1982 году был введен специальный "Оскар" за грим, в 2002 году создана номинация "лучший полнометражный анимационный фильм".

Первая телевизионная трансляция церемонии на Соединенные Штаты и Канаду состоялась в 1953 году. С 1966 года "Оскар" транслировался в цвете, с 1969 года трансляция церемонии вышла на международный уровень, и в настоящее время ее показ осуществляется в более чем 200 странах мира.

Первые лауреаты награждались позолоченной безымянной статуэткой. Согласно одной из версий, библиотекарь академии Маргарет Херик, увидев фигурку, сказала, что она похожа на ее дядюшку по имени Оскар. Официально академия признала это название в 1939 году.

В настоящее время каждому победителю вручается позолоченная статуэтка "Оскар".

Концепцию статуэтки придумал исполнительный директор кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Седрик Гиббонс, идею которого претворил в жизнь скульптор Джордж Стэнли.

Статуэтка изображает фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

Фигурка имеет высоту около 34,3 сантиметров (13,5 дюймов) и весит около 3,9 килограммов (8,5 фунтов).

С 1982 года изготовлением статуэток занималась чикагская компания R.S. Owens & Company, с 2016 года победителям вручается статуэтка, производителем которой стала нью-йоркская Polich Tallix Fine Art Foundry. Новая статуэтка – точная копия той, что была вручена на торжественной церемонии 1929 года. Ее отливают из бронзы, отливки затем отшлифовывают и наносят гальваническое покрытие 24-каратным золотом.

В настоящее время "Оскары" вручаются по 24 номинациям: лучший фильм года, лучшая режиссерская работа, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана, лучший оригинальный сценарий, лучший адаптированный сценарий, лучшая операторская работа, лучший монтаж, лучшая работа художника-постановщика, лучшая музыка, лучшая песня, лучший дизайн костюмов, лучший звук, лучший звуковой монтаж, лучшие визуальные эффекты, лучший грим, лучший фильм на иностранном языке, лучший анимационный полнометражный фильм, лучший анимационный короткометражный фильм, лучший художественный короткометражный фильм, лучший документальный полнометражный фильм, лучший документальный короткометражный фильм.

Также присуждаются Почетный "Оскар" (за выдающийся вклад в развитие киноискусства и за заслуги перед академией), Гуманитарная награда имени Джина Хершолта, награда имени Ирвинга Тальберга (за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства), "Оскар" за научно-технические достижения, Студенческая премия академии и др. Эти и некоторые другие награды определяются без номинаций специально созданным комитетом академии и вручаются вне основной церемонии.

Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.

Голосование по всем категориям (кроме "лучший фильм года") премии "Оскар" проходит в соответствии с кинопрофессией членов академии, то есть актеры выбираются актерами, режиссеры — режиссерами и так далее. Все члены киноакадемии голосуют только по одной категории — "лучший фильм". Ранее номинанты определялись по результатам голосования специальными бюллетенями, которые поступали в жюри по почте. С 2013 года наряду с традиционными бюллетенями введено интернет-голосование.

В категории "лучший фильм на иностранном языке" победитель определяется комитетом, в котором представлены все гильдии Киноакадемии.

На "Оскар" выдвигаются картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год вручения премии. Номинантами могут стать полнометражные картины длительностью не менее 40 минут, снятые в следующих форматах: на 35-миллиметровую или 70-миллиметровую пленку 24 или 48 кадров в секунду с прогрессивной разверткой формата Digital Cinema с минимальным разрешением проектора не менее 2048 на 1080 пикселей.

Несколько новшеств в регламент было введено на состоявшейся в 2010 году 82-й церемонии вручения премии "Оскар". Впервые на лучший фильм претендовали десять, а не пять лент, как это было ранее. Другое изменение регламента коснулось музыки — композиции из фильмов, номинированные на награду, были представлены в видеоклипах, а не вживую со сцены. Короче стали и речи — номинантов заранее попросили подготовить по два 45-секундных выступления по случаю принятия статуэтки. Вели шоу не один, а сразу два актера.

В январе 2016 года единогласным голосованием совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США утвердил ряд изменений, призванных сделать состав членов Академии, ее руководящие органы и избрание членов значительно более разнообразными. Целью правления академии является удвоить количество женщин и представителей меньшинств в Академии к 2020 году.

Поводом послужило заявление известного американского кинорежиссера и актера Спайка Ли о своих планах бойкотировать церемонию вручения наград "Оскар" из-за отсутствия чернокожих актеров среди номинантов на получение премии по актерским категориям.

До 2004 года "Оскары" преимущественно вручались в марте, позднее церемония стала проходить и в последнее воскресенье февраля.

За всю историю премии рекордные 11 наград получили три фильма: "Бен-Гур" (Ben-Hur, 1959), "Титаник" (Titanic, 1997) и "Властелин колец: Возвращение короля" (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003).

В 2016 году "Оскар" за лучший фильм был присужден картине о журналистском расследовании "В центре внимания" (Spotlight), приз за лучшую режиссуру получил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту за фильм "Выживший" (Revenant), долгожданная статуэтка за лучшую мужскую роль досталась Леонардо Ди Каприо, сыгравшему в этом фильме главную роль. В номинации "Лучшая женская роль" победила Бри Ларсон за роль в фильме "Комната" (Room).

Шведская актриса Алисия Викандер получила премию за роль второго плана в фильме "Девушка из Дании" (The Danish Girl). Победу в номинации за роль второго плана одержал Марк Райлэнс за "Шпионский мост" (Bridge of Spies).

Картина венгерского режиссера Ласло Немеша "Сын Саула" (Saul fia) завоевала награду как лучший фильм на иностранном языке.

Лучшим короткометражным игровым фильмом признана лента "Заика" (Stutterer) режиссера Бенджамина Клириа. Лучшим полнометражным анимационным фильмом был признан мультфильм "Головоломка" (Inside Out) студии Pixar. Лауреатом премии в категории короткометражный мультфильм стала чилийская лента "Медвежья история" (Historia de un oso).

Итальянский композитор Эннио Морриконе был удостоен награды "Оскар" за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" (Hateful Eight).

Фильм "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road) был удостоен трех "Оскаров" – за костюмы, сценографию и грим.