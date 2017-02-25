СБУ заблокировала трансляцию российских телеканалов в Хмельницком

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заблокировала в Хмельницком ретрансляцию запрещенных телеканалов РФ, которую организовали два местных жителя. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Сотрудники СБУ совместно с киберполицией блокировали ретрансляцию запрещенных российских телеканалов в Хмельницком. Правоохранители установили, что двое местных жителей предоставляли клиентам услуги телевидения, используя нелегальный сервис. В пакет входили запрещенные российские телевизионные каналы, которые распространяют антиукраинскую пропаганду", — говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников оперативники СБУ изъяли специальное телекоммуникационное оборудование, возбуждено уголовное производство по статье "незаконное вмешательство в работу компьютеров или компьютерных систем".

Ранее сообщалось, что российский телевизионный канал "Дождь" подал в суд на украинский видеосервис Divan.TV с требованием вернуть долг и прекратить трансляцию канала.