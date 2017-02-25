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    Культура

    СБУ заблокировала трансляцию российских телеканалов в Хмельницком

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (178)

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    Согласно информации на странице СБУ в соцсети, во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники Службы безопасности изъяли специальное телекоммуникационное оборудование.
    Служба безопасности Украины СБУ
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заблокировала в Хмельницком ретрансляцию запрещенных телеканалов РФ, которую организовали два местных жителя. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

    Телеканал Дождь
    Из открытых источников
    "Дождь" начинается, не промочите ноги. Соцсети о запрете телеканала

    "Сотрудники СБУ совместно с киберполицией блокировали ретрансляцию запрещенных российских телеканалов в Хмельницком. Правоохранители установили, что двое местных жителей предоставляли клиентам услуги телевидения, используя нелегальный сервис. В пакет входили запрещенные российские телевизионные каналы, которые распространяют антиукраинскую пропаганду", — говорится в сообщении.

    Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников оперативники СБУ изъяли специальное телекоммуникационное оборудование, возбуждено уголовное производство по статье "незаконное вмешательство в работу компьютеров или компьютерных систем".

    Ранее сообщалось, что российский телевизионный канал "Дождь" подал в суд на украинский видеосервис Divan.TV с требованием вернуть долг и прекратить трансляцию канала.

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