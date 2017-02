В Лос-Анджелесе раздали "Золотую малину" за самые плохие фильмы

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В Лос-Анжелесе наградили худший фильм года. "Золотая малина" 37-й церемонии досталась документальной картине режиссера Динеша Д'Cоузы "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии". Об этом сообщает ВВС.

Фильм "Америка Хиллари" — это довольно критический взгляд на Демократическую партию США. В частности, Динеш Д'Cоуза обвиняет демократов в связях с "Ку-Клукс-Кланом".

Фильм Д'Соузы победил сразу в четырех категориях: худший фильм, худший исполнитель главной роли — все тот же Д'Соуза, сыгравший самого себя; худшая режиссура — опять Д'Cоуза и Брюс Скули, а также худшая актриса — Бекки Тернер, сыгравшая Хиллари Клинтон, не произнеся в фильме ни одного слова.

Малоизвестная актриса побила экранных "акул" — Джулию Робертс (в фильме "Несносные леди"), Наоми Уоттс ("Дивергент, глава 3-я: За стеной") и Меган Фокс ("Черепашки-ниндзя-2").

В категории "худший римейк" оказался "Бэтмен против Супермена". Он же победил и в категории "худший сценарий".

Жюри "Золотой малины" все еще ждет, когда Трамп заберет свою "Золотую малину", которую он выиграл в 1991 году за эпизодическую роль самого себя в фильме "Призраки этого не делают" ("Ghosts Can't Do It).

Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном (John Wilson) как пародия на ежегодный голливудский наградной сезон и с 1982 года вручается ежегодно. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. Основным значением этого слова является "малина", однако на сленге raspberry — это знак презрения.