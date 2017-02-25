В субботу станут известны лауреаты антипремии "Золотая малина"

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Накануне вручения награды киноакадемии США "Оскар" назовут лауреатов антипремии "Золотая малина" (Razzie Awards), которая отмечает худшие киноработы года. Всего антинаграда вручается в девяти категориях.

Лучшие среди худших

Прошедший 2016 год, по замечанию организаторов премии, был особенно богат на "кино-мусор", поэтому в каждой категории представлены по шесть номинантов.

За звание худшего фильма в этом году будут бороться "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости ", "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта", документальный фильм "Америка Хиллари: секретная история Демократической партии" и "Образцовый самец-2".

"Образцовый самец-2" и "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости" лидирует по числу номинаций, они представлены в 9 и 8 категориях соответственно.

За звание худшего актера 2016 года будут бороться Бен Аффлек и британец Генри Кавилл за картину "Бэтмен против Супермена", Роберт Де Ниро ("Дедушка легкого поведения"), Бен Стиллер сразу за две картины "Образцовый самец-2", шотландский актер Джерард Батлер, а также Динеш Д'Соуза, сыгравший сам себя в политической документальной ленте "Америка Хиллари: секретная история Демократической партии".

В категории худший актер второго плана упоминания удостоены Николас Кейдж за "Сноуден", Джонни Депп ("Алиса в зазеркалье"), Уилл Феррелл и Оуэн Уилсон за "Образцовый самец 2", Джесси Айзенберг и Джаред Лето за "Отряд самоубийц".

В категории худшая актриса представлены Меган Фокс за "Черепашки-ниндзя 2", Джулия Робертс за "Несносные леди", Наоми Уоттс и Шейлин Вудли за "Дивергент", Бекки Тернер за роль Хиллари Клинтон и актер Тайлер Перри за исполнение женской роли в комедийном ужастике "Хэллоуин Мэдеи". За этот фильм Тайлер также представлен на звание худшего режиссера.

В категории худшие актрисы второго плана вошли Кристен Уиг, Джулианна Хаф, Кейт Хадсон, Обри Плаза, Джейн Сеймур и Села Уорд.

На звание худшего режиссера года претендуют Динеш Д'Соуза за "Америка Хиллари: секретная история Демократической партии", Роланд Эммерих за "День независимости: Возрождение", Тайлер Перри с "Хэллоуин Мэдеи", Алекс Пройас с картиной "Боги Египта", Зак Снайдер за "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и Бен Стиллер с "Образцовый самец-2".

Непочетная награда

Антипремия "Золотая малина" вручается ежегодно накануне вручения премии киноакадемии США "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе в воскресенье. Лауреаты "Золотой малины" награждаются пластиковой ягодой малины, покрытой золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Чаще всего лауреаты премии предпочитают не получать ее лично и не ставить на почетное место среди своих прочих достижений в карьере. Так, не востребованной с 1991 года остается Золотая малина, которой был удостоен действующий президент США Дональд Трамп. Бизнесмен и активный в то время представитель шоу-бизнеса был удостоен антипремии за роль второго плана в комедии "Призраки этого не делают". Как сообщили учредители премии изданию Huffington Post, Трамп так и не обратился к ним за наградой.

Многие представители киноиндустрии являются ярыми критиками победившего на последних президентских выборах президента Трампа и организаторы "Золотой малины" не стали исключением. "Мы бережно храним ее в своем офисе в Лос-Анджелесе, надеясь, что Трамп заберет ее поскорее, пока она не развалилась. Мы бы хотели отдать ее законному обладателю, чтобы она нашла свое место в его нынешнем офисе (Овальном кабинете Белого дома), где он демонстрирует очень печальную (актерскую) игру перед полной ужаса мировой аудиторией", — заявили соучредители премии Джон Уилсон и Мо Мерфи. Они отмечают, что "Золотая малина" пока является единственной наградой президента за достижения в шоу-бизнесе. Ранее Трамп публично выражал недовольство тем, что не был удостоен премии "Эмми" (Emmy Awards) за многолетнюю работу в реалити-шоу "Кандидат" на телеканале NBC. Трамп с присущей ему горячностью в ходе предвыборной кампании обвинял организаторов престижной премии в области телевидения в политизированности. "Кандидат" был представлен на "Эмми" восемь раз и ни разу не получил награду.

Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном (John Wilson) как пародия на ежегодный голливудский наградной сезон и с 1982 года вручается ежегодно. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. Основным значением этого слова является "малина", однако на сленге raspberry — это знак презрения.