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    За 11 дней на Евровидение продано почти 15 тыс билетов

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (429)

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    По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, власти Украины совместно с организаторами песенного конкурса в плановом порядке проводят подготовку к Евровидению.
    Билет на Евровидение в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Почти 15 тысяч билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017, который пойдет в мае в Киеве, продано за 11 дней с момента старта их продаж, сообщил в пятницу вице-премьер Вячеслав Кириленко.

    Руслана и Дмитрий Феликсов
    Дмитрий Феликсов/Facebook
    Евровидение-2017: первая партия билетов "улетела"

    Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве поступили в продажу 14 февраля, их стоимость составляет от 8 до 500 евро. За первые три дня организаторы продали более 9 тысяч билетов. Всего планируется продать около 70 тысяч билетов на девять событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции. Первая партия на заключительную часть конкурса уже продана.

    "По состоянию на 09.30 сегодняшнего дня продан 14 951 билет", — сказал Кириленко в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.

    По его словам, власти Украины совместно с организаторами песенного конкурса в плановом порядке проводят подготовку к Евровидению. "Все наши обязательства выполняются. В связи с этим я хочу вас заверить, что Украина проведет "Евровидение" на высоком организационном уровне", — добавил вице-премьер.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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