Названа дата похорон актера Алексея Петренко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Актера Алексея Петренко, скончавшегося я в Москве после тяжелой болезни, похоронят на Николо-Архангельском кладбище в понедельник, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе союза кинематографистов России.

Прощание с актером пройдет в Доме кино.

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"Похороны выдающегося русского актера Алексея Петренко состоятся в понедельник, 27 февраля, на Николо-Архангельском кладбище", — сказали в пресс-службе.

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Алексей Петренко скончался в Москве 22 февраля на 79-м году жизни. В кино он снимался с 1967 года. Визитной карточкой актера стала роль Григория Распутина в фильме Элема Климова "Агония" (1974-1981). В числе работ Алексея Петренко в фильмах и сериалах более поздних лет: "Грачи" (1982), "Жестокий романс" (1984), "Лев Толстой" (1984), "ТАСС уполномочен заявить" (1984), "Узник замка Иф" (1988), "Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным" (1989), "Руфь" (1989), "Кооператив "Политбюро", или будет долгим прощанье" (1992), "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Агапэ" (1996), "Сибирский цирюльник" (1998), "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" (2000), "Идиот" (2003).