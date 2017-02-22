наверх
23.02.201700:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.36- 0.14
  • USD26.97- 0.07
Рубрики
Ещё
    Культура

    В кинотеатре Киева будут показывать фильмы новорожденным

    (обновлено: )11
    Первый сеанс состоится 15 марта в 10:00. Кино будут показывать в большом зале на 400 мест, со светом, тихим звуком и рядом удобств для мам и детей.
    Кинотеатр
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевский кинотеатр "Жовтень" будет проводить сеансы для мам с маленькими детьми, сообщила активист Ольга Мырцало в группе "Київ дружній до батьків і малюків" в Facebook.

    Первый такой сеанс состоится 15 марта в 10:00. Потом сеансы будут проводиться на регулярной основе раз в неделю. Фильмы для просмотра будут выбирать участники группы. 

    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского кинофестиваля

    Также сообщается, что кинотеатр предоставит мамам микроволновки, в которых можно будет подогреть еду для малышей, а активисты в свою очередь подарят "Жовтню" два пеленальных столика.

    По словам директора "Жовтня" Людмилы Горделадзе, кино будут показывать в большом зале на 400 мест, со светом, тихим звуком и рядом удобств для мам и детей, сообщает "Украинская правда".

    "В зале не будет темно, будет приглушенный свет, будет тише звук. Более того, в зале перед сценой мы планируем устроить детскую зону: постелить большой ковер-подстилку, установить манежи для маленьких, чтобы там были игрушки. Также в зале планируем обустроить уголок с пеленаторами и двумя микроволновыми печами. Чтобы зрителям было действительно удобно", — рассказала Горделадзе.

    Напомним, в Киеве снесли кинотеатр "Нивки". Кинотеатр давно не функционировал и помещение его было закрытым, однако после разрушения здания существует риск и сноса зеленой зоны, так как на месте заведения планируют построить ТРЦ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сергей Гайдай
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ