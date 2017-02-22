В кинотеатре Киева будут показывать фильмы новорожденным

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевский кинотеатр "Жовтень" будет проводить сеансы для мам с маленькими детьми, сообщила активист Ольга Мырцало в группе "Київ дружній до батьків і малюків" в Facebook.

Первый такой сеанс состоится 15 марта в 10:00. Потом сеансы будут проводиться на регулярной основе раз в неделю. Фильмы для просмотра будут выбирать участники группы.

Также сообщается, что кинотеатр предоставит мамам микроволновки, в которых можно будет подогреть еду для малышей, а активисты в свою очередь подарят "Жовтню" два пеленальных столика.

По словам директора "Жовтня" Людмилы Горделадзе, кино будут показывать в большом зале на 400 мест, со светом, тихим звуком и рядом удобств для мам и детей, сообщает "Украинская правда".

"В зале не будет темно, будет приглушенный свет, будет тише звук. Более того, в зале перед сценой мы планируем устроить детскую зону: постелить большой ковер-подстилку, установить манежи для маленьких, чтобы там были игрушки. Также в зале планируем обустроить уголок с пеленаторами и двумя микроволновыми печами. Чтобы зрителям было действительно удобно", — рассказала Горделадзе.

Напомним, в Киеве снесли кинотеатр "Нивки". Кинотеатр давно не функционировал и помещение его было закрытым, однако после разрушения здания существует риск и сноса зеленой зоны, так как на месте заведения планируют построить ТРЦ.