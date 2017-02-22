В Каменском отремонтируют памятник Брежневу

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу планируют отремонтировать за бюджетные средства в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области, сообщается на сайте "Радио Свобода".

"В Каменском Днепропетровской области в перечень памятников, которые планируют ремонтировать за счет бюджета, включен памятник Леониду Брежневу — информацию об этом подтвердили "Радио Свобода" в Каменском городском совете. Кроме памятника Брежневу в перечень из семи объектов, которые планируют ремонтировать за бюджетные деньги, включены также памятники воинам-афганцам, воинам-освободителям, Шевченко, "Прометей", памятник-знак "Самолет" и крест на въезде в городе", — говорится в сообщении.

Как пояснили в горсовете, бюст Брежнева в Каменском был "музеефицирован", то есть объявлен частью местного музея.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.