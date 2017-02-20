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    Культура

    Иван Малкович объявлен лауреатом Шевченковской премии

    (обновлено: )6
    Победителями Национальной премии имени Тараса Шевченко стали Иван Малкович, Богдана Фроляк, Николай Малышко и Степан Коваль. Об этом сообщил член Шевченковского комитета Ростаслав Семкив.
    Иван Малкович. Архивное фото
    facebook.com/ABABAHALAMAHA.Publishers

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Комитет Национальной премии имени Тараса Шевченко объявил победителей 2017 года, сообщил член Шевченковского комитета Ростислав Семкив на своей странице в Facebook.

    "Шевченковская по литературе: Иван Малкович. UPD: несмотря на то, что Иван Малкович победил абсолютно заслуженно, мне очень жаль, что Андрей Содомора еще пока не победил", — написал он.

    Семкив добавил: "Богдана Фроляк (музыка), Николай Малышко (визуальные), Степан Коваль (кино)".

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    Напомним, в декабре 2016 года президент Петр Порошенко утвердил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Согласно документу, председателем комитета назначен писатель Юрий Щербак.  В состав комитета по Нацпремии вошли 24 деятеля культуры и искусства, среди которых писатель Сергей Жадан, певец Тарас Петриненко, актриса Ада Роговцева, кинорежиссер Мирослав Слабошпицкий, актриса Наталья Сумская, журналист и телеведущий Юрий Макаров, артист Алексей Богданович, театральный режиссер Дмитрий Богомазов, художник Анатолий Криволап, композитор Юрий Ланюк.

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