В субботу пройдет заключительный полуфинал нацотбора на Евровидение

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В субботу, 18 февраля, состоится третий полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Об этом сообщают Украинские новости.

Согласно результатам жеребьевки, которая прошла 20 января, 8 участников выступят в такой очередности: Пающие трусы, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey, Vivienne Mort.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев, которые хотели купить пропуск на Евровидение-2017, не смогли этого сделать, хотя желающих было невероятное количество. Продажу билетов запустили во вторник вечером, 2 000 билетов раскупили за 15 минут.

Всего, по данным НТКУ, на 9 концертов Евровидения-2017 будет продано около 70 тысяч билетов. Их стоимость варьируется от 8 до 500 евро, то есть от 228 гривен до 15 тысяч.