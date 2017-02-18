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    Культура

    В субботу пройдет заключительный полуфинал нацотбора на Евровидение

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (415)

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    Участники полуфинала выступят в такой очередности: Пающие трусы, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey, Vivienne Mort.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В субботу, 18 февраля, состоится третий полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Об этом сообщают Украинские новости.

    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко/Facebook
    "Валентинка" для Тимошенко и скандал вокруг Евровидения. Мнение эксперта

    Согласно результатам жеребьевки, которая прошла 20 января, 8 участников выступят в такой очередности: Пающие трусы, O.Torvald, Анастасия Прудиус, Виталий Козловский, KADNAY, MELOVIN, Green Grey, Vivienne Mort.

    Ранее сообщалось, что большинство украинцев, которые хотели купить пропуск на Евровидение-2017, не смогли этого сделать, хотя желающих было невероятное количество. Продажу билетов запустили во вторник вечером, 2 000 билетов раскупили за 15 минут.

    Всего, по данным НТКУ, на 9 концертов Евровидения-2017 будет продано около 70 тысяч билетов. Их стоимость варьируется от 8 до 500 евро, то есть от 228 гривен до 15 тысяч.

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