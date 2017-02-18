Личные вещи писательницы Джеки Коллинз выставят на продажу

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Личные вещи и предметы интерьера из поместья известной британской писательницы Джеки Коллинз в Беверли-Хиллз будут выставлены на продажу, об этом сообщил аукционный дом Bonhams, который проведет торги 16-17 мая в Лос-Анджелесе.

На торги будет выставлена тысяча лотов: личные вещи, автомобиль, украшения, картины, скульптуры, предметы интерьера общей стоимостью 3 миллиона долларов. Часть вырученных с продажи средств будет направлена на поддержку и образование молодых женщин, занимающихся искусством.

"Мама никогда ничего не делала в малых масштабах. Она была страстным коллекционером и несколько десятилетий собирала картины, статуэтки и украшения, которые приносили ей радость и вдохновение. В начале 1990-х родители построили современный дом в Беверли-Хиллз, который стал художественным фоном для ее коллекций", — говорится в комментарии дочерей Коллинз Трейси, Рори и Тиффани. Они подчеркивают, что Коллинз особенно увлекалась искусством США и Великобритании XX века и произведениями Ар-деко.

Джеки Коллинз прославилась циклом книг о Голливуде. Ее дебютный роман "Мир полон женатых мужчин" был назван "грязным и отвратительным" другой известной британской писательницей Барбарой Картленд, а также запрещен в Австралии. Тираж книг Джеки Коллинз составил боле 500 миллионов экземпляров в 40 странах мира. Некоторые ее произведения были экранизированы — в частности, романы "Голливудские жены", "Лаки" ("Шансы"), "Леди Босс".

Джеки Коллинз скончалась 19 сентября 2015 года в Беверли-Хиллз в возрасте 77 лет.