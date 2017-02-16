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    Львовский суд заблокировал заседание Нацсовета по лицензии "Радио Вести"

    (обновлено: )3101
    Перед началом заседания Нацсовета исполнительный директор холдинга "Вести" Андрей Кошовий сказал, что политика регулятора является предвзятым отношением к радиостанции, и лишение лицензий - политическое решение.
    Логотип Радио Вести
    Скриншот

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания перенес в четверг вопрос о снятии лицензии на вещание "Радио Вести" в связи с блокированием рассмотрения данного вопроса постановлением регионального суда, сообщает "Телекритика".

    Как отмечается, Франковский районный суд города Львова в среду рассмотрел иск местной жительницы, в котором сказано, что контент радиостанции нарушает ее гражданские права и требует компенсацию в размере 53 тыс. грн. Суд этот иск удовлетворил и запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии.

    Митинг против Радио Вести в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против продления лицензии "Радио Вести" в Киеве

    Заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила, что это решение является препятствием деятельности регулятора. В свою очередь, член Нацсовета Сергей Костинский напомнил, что скоро годовщина расстрела Небесной Сотни, а "до сих пор находятся судьи, которые работают, как при режиме Януковича".

    Перед началом заседания Нацсовета исполнительный директор холдинга "Вести" Андрей Кошовий сказал, что такая политика регулятора является предвзятым отношением к радиостанции, и лишение лицензий — политическое решение. При этом он признал, что формальные причины не продлевать лицензию у Нацсовета есть, отмечает издание.

    По словам Кошового, он получил решение суда в 9 утра. В то же время, члены Нацсовета говорят, что представитель компании в такое же время принес письмо им.
    Фещук также отметила, что постановление принято с нарушением процессуальных норм. "Я никогда не видела. чтобы курьеры с пылу с жару сразу же приносили решения суда. У меня сегодня большое желание рассматривать этот вопрос, но нужно придерживаться законных норм", — сказала она.

    Как отмечается, иск гражданки был подан в среду, 15 февраля, и решение также было принято в этот же день. Поэтому Нацсовет будет обжаловать решение и обращаться в правоохранительные органы.

    Напомним, у киевского "Радио Вести" есть четыре предупреждения, у харьковского — одно предупреждение и штраф. 

    Однако в самом медиахолдинге "Вести Украина" заявляют о давлении. Так председатель совета директоров медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко в интервью изданию "Вести" заявила о непорядочности членов Нацсовета. По ее мнению, у Нацсовета нет законных оснований отказать "Радио Вести" в продлении лицензии на вещание в Киеве.

    Ранее коллектив "Радио Вести" опубликовал открытое письмо к европейскому сообществу, заявив, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает с продлением лицензий на вещание радиостанции.

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