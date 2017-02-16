Найдено эссе Черчилля о поисках внеземной жизни

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Директор музея британского премьер-министра Уинстона Черчилля в США нашел в архивах эссе легендарного политика, в котором он размышляет о возможном существовании внеземной цивилизации, пишет журнал Nature.

Как отмечает автор материала Марио Ливио, публикацию в архивах музея обнаружил Тимоти Рили (Timothy Riley), занявший пост директора музея в мае 2016 года. "В этой 11-стратичной статье под названием "Одиноки ли мы во Вселенной?" он (Черчилль) прозорливо размышляет о поисках внеземной жизни", — пишет Ливио.

Рассмотрев условия возникновения жизни и возможность существования "обитаемого мира" на других планетах, Черчилль в своем эссе приходит к выводу, что "в связи с существованием сотен тысяч туманностей, в каждой из которых есть миллионы солнц, огромны шансы того, что во многих из них существуют планеты, условия на которых не исключают создание жизни".

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При этом экс-премьер добавляет, что сам он "не очень впечатлен успехом нашей цивилизации". "Я готов предположить, что мы единственная точка в этой огромной вселенной, где есть жизнь, думающие существа, или что мы – высшая форма умственного и физического развития, которая когда-либо появлялась на этих бескрайних просторах пространства и времени", — пишет он.

Первый вариант эссе Черчилль написал еще в 1939 году "когда Европа стояла на пороге войны", а сам политик еще не был назначен на пост премьер-министра Великобритании. Предположительно, материал предназначался для лондонской газеты News of the World Sunday. В 1950 году, после окончания войны, политик немного переделал свою работу, когда находился на вилле своего издатели Эмери Ревеса во Франции. В 1980-х супруга издателя Венди передала напечатанное на печатной машинке эссе в архив американского музея.