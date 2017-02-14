Playboy вновь будет публиковать полностью обнаженных моделей на обложке

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Журнал Playboy снова вернет на обложку фотографии полностью обнаженных моделей, сообщил креативный директор издания и сын основателя журнала Купер Хэфнер в своем Twitter.

Более года назад руководство журнала приняло решение отказаться от изображения полностью обнаженных женщин. Основатель журнала Хью Хефнер дал согласие на эти изменения.

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Спустя год журнал решил вернуть свой изначальный вид. Мартовский и апрельский номер журнала выйдет с заголовком "Нагота – это нормально", передает телеканал NBC News.

Хэфнер написал в своем Twitter о том, что отказаться от обнаженной натуры полностью было ошибкой. "Нагота никогда не была проблемой, потому что нагота – это не проблема. Сегодня мы возвращаемся к нашей индивидуальности", — написал он.

Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.