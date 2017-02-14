наверх
14.02.201704:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.87- 0.04
  • USD27.17- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Playboy вновь будет публиковать полностью обнаженных моделей на обложке

    (обновлено: )28
    Более года назад руководство журнала приняло решение отказаться от изображения полностью обнаженных женщин, однако спустя год Playboy решил вернуть свой изначальный вид.
    Playboy
    RIA News Екатерина Чеснокова

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Журнал Playboy снова вернет на обложку фотографии полностью обнаженных моделей, сообщил креативный директор издания и сын основателя журнала Купер Хэфнер в своем Twitter.

    Лусия Рубио
    Instagram rubioluli
    Вечная классика. В Аргентине дочь священника стала звездой Playboy

    Более года назад руководство журнала приняло решение отказаться от изображения полностью обнаженных женщин. Основатель журнала Хью Хефнер дал согласие на эти изменения.

    Смотрите также: Откровенные фото беременной Бейонсе бьют рекорды по просмотрам

    Спустя год журнал решил вернуть свой изначальный вид. Мартовский и апрельский номер журнала выйдет с заголовком "Нагота – это нормально", передает телеканал NBC News.

    Хэфнер написал в своем Twitter о том, что отказаться от обнаженной натуры полностью было ошибкой. "Нагота никогда не была проблемой, потому что нагота – это не проблема. Сегодня мы возвращаемся к нашей индивидуальности", — написал он.

    Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Кость Бондаренко
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    Пункты обмена валюты, закрывшиеся в центре Киева
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Александр Ходаковский
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?