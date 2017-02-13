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    Культура

    Во Львове ограбили лидера группы "Тартак"

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    Как сообщил популярный артист, из автомобиля неизвестные украли много сопутствующих вещей к камере GoPro, а также черные очки Ray-Ban. Инцидент произошел во Львове.
    Лидер группы Тартак Александр Положинский
    Фото со страницы Александра Положинского в Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Во Львове ограбили известного украинского певца, лидера группы "Тартак" Александра Положинского. Об этом он сам сообщил на странице в Facebook.

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    Инцидент произошел 11 февраля, когда Положинский с музыкантами выступал во Львове.

    По его словам, из машины неизвестные украли много сопутствующих вещей к камере GoPro, а также черные очки Ray-Ban.

    Ранее в поселке Мелиоративное Днепропетровской области произошло нападение на депутата Новомосковского районного совета от ВО "Батькивщина" Анастасию Копосову.

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