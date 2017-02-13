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    Культура

    Пластинка Адель стала лучшим альбомом года по версии "Грэмми"

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    Конкуренцию альбому составляли "Lemonade" Бейонсе, "Views" канадского рэпера Дрейка, "Purpose" Джастина Бибера и "A Sailor"s Guide To Earth" кантри-рок-музыканта Стерджила Симпсона.
    Певица Адель
    REUTERS/Mario Anzuoni

    КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Британская певица Адель завоевала еще одну награду "Грэмми" в категории "Лучший альбом года", благодаря своей пластинке под названием "25", сообщает  телеканал CBS.

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    В номинации за лучший альбом конкуренцию ей составляли "Lemonade" Бейонсе, "Views" канадского рэпера Дрейка, "Purpose" Джастина Бибера и "A Sailor"s Guide To Earth" кантри-рок-музыканта Стерджила Симпсона.

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    Как отмечают наблюдатели, очевидным трендом прошлого года стали короткие названия музыкальных альбомов.

    Награды "Грэмми" вручаются ежегодно в более чем 70 номинациях, в том числе в стиле классической музыки.

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