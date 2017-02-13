Пластинка Адель стала лучшим альбомом года по версии "Грэмми"

REUTERS/Mario Anzuoni

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Британская певица Адель завоевала еще одну награду "Грэмми" в категории "Лучший альбом года", благодаря своей пластинке под названием "25", сообщает телеканал CBS.

В номинации за лучший альбом конкуренцию ей составляли "Lemonade" Бейонсе, "Views" канадского рэпера Дрейка, "Purpose" Джастина Бибера и "A Sailor"s Guide To Earth" кантри-рок-музыканта Стерджила Симпсона.

Смотрите также: Певица Адель чуть не разрыдалась, выйдя на сцену после 4 лет перерыва

Как отмечают наблюдатели, очевидным трендом прошлого года стали короткие названия музыкальных альбомов.

Награды "Грэмми" вручаются ежегодно в более чем 70 номинациях, в том числе в стиле классической музыки.