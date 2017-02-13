"Hello" Адель стала "песней года" по версии "Грэмми"

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Композиция "Hello" британской певицы Адель стала "песней года" по версии "Грэмми", 59-ую церемонию вручения награды академии звукозаписи США транслирует телеканал CBS.

Имя победительницы объявила канадская певица Селин Дион.

В номинацию "Песня года" были также представлены "Formation" (Бейонсе), "Love Yourself" (Джастин Бибер), "7 Years" (Lukas Graham) и "I Took a A Pill in Ibiza" Майка Познера.

Награды "Грэмми" вручаются ежегодно в более чем 70 номинациях, в том числе в стиле классической музыки.

Идея создания премии родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда и название "Грэмми" и форма призовой статуэтки (позолоченный граммофон).