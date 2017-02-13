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    Культура

    "Hello" Адель стала "песней года" по версии "Грэмми"

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    В номинацию "Песня года" были также представлены "Formation" (Бейонсе), "Love Yourself" (Джастин Бибер), "7 Years" (Lukas Graham) и "I Took a A Pill in Ibiza" Майка Познера.
    Адель на церемонии Грэмми
    @CBS

    КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Композиция "Hello" британской певицы Адель стала "песней года" по версии "Грэмми", 59-ую церемонию вручения награды академии звукозаписи США транслирует телеканал CBS.

    Имя победительницы объявила канадская певица Селин Дион.

    В номинацию "Песня года" были также представлены "Formation" (Бейонсе), "Love Yourself" (Джастин Бибер), "7 Years" (Lukas Graham) и "I Took a A Pill in Ibiza" Майка Познера.

    Награды "Грэмми" вручаются ежегодно в более чем 70 номинациях, в том числе в стиле классической музыки.

    Идея создания премии родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда и название "Грэмми" и форма призовой статуэтки (позолоченный граммофон).

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