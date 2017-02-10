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    Международный кинофестиваль открылся в Берлине

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    В основной конкурсной программе фестиваля 24 картины. Главных наград - восемь, это основной приз фестиваля - "Золотой медведь" и семь "Серебряных медведей" в различных номинациях.
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Международный берлинский кинофестиваль открылся в четверг в 67-й раз фильмом "Джанго" режиссера Этьена Комара.

    Берлинский кинофестиваль. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
    Открылся 65-й международный кинофестиваль "Берлинале"

    В основной конкурсной программе фестиваля 24 картины, шесть фильмов будут показаны вне конкурса, за награды будут бороться 18 фильмов. Главных наград — восемь, это основной приз фестиваля — "Золотой медведь" и семь "Серебряных медведей" в различных номинациях. Жюри возглавляет нидерландский режиссер и сценарист Пол Верховен.

    В этом году в конкурсе будут участвовать картины из Бельгии, Бразилии, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Ирландии, Японии, Австрии, Португалии и Чехии. В общей сложности в рамках фестиваля будет показано 400 фильмов.

    Берлинский международный кинофестиваль впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне — США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино. Берлинале ориентируется в основном на так называемое авторское кино. В конкурсной программе участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, снятые не ранее чем за 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других смотрах.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Французская актриса Клотильда Куро

    В разные годы большой успех на Берлинском кинофестивале имели фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони, режиссеров французской "новой волны" — Жан-Люка Годара, Клода Шаброля.

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