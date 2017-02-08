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    Леди Гага выступит вместе с группой Metallica на вручении "Грэмми"

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    Леди Гага
    http://www.flickr.com/loritingey/
    Концерт группы Metallica. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев – РИА новости Украина. Поп-певица Леди Гага споет вместе с рок-группой Metallica на 59-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми", сообщили организаторы мероприятия.

    "Академия звукозаписи и телеканал CBS рады подтвердить, что Леди Гага выступит совместно с заявленной ранее группой Metallica на 59-й ежегодной церемонии GRAMMY Awards", — сообщили организаторы.

    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу. Видео
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    Марайя Кэри, Элтон Джон и Леди Гага спели в караоке-шоу

    Они отмечают, что "в истинном стиле GRAMMY этот ансамбль несомненно станет еще одним незабываемым номером "главной музыкальной ночи".

    Очередная 59-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 12 февраля и будет транслироваться телеканалом CBS. Среди исполнителей на церемонии академия звукозаписи заявила обладательницу 10 "Грэмми" и вновь номинированную на премию в этом году британскую исполнительницу Адель, Алишу Киз и Бруно Марса, Уильяма Белла, хип-хоп исполнителей Chance The Rapper, легендарный электронный дуэт Duft Punk, канадца The Weeknd, группу Lukas Graham, обладателя 10 наград Джона Ледженда и других исполнителей.

    Награды "Грэмми" вручаются ежегодно в более чем 70 номинациях, в том числе в стиле классической музыки.

    Премия "Грэмми" (Grammy), которую также называют "музыкальным Оскаром", была учреждена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США 14 марта 1958 года, она отмечает музыкальные достижения разнообразных стилей и направлений вне зависимости от коммерческого успеха и места произведения или исполнителя в хит-парадах.

    Идея создания премии родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда и название "Грэмми" и форма призовой статуэтки (позолоченный граммофон).

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    Лидером по числу номинаций в этом году стала Бейонсе, которая представлена в девяти категориях, следом за ней по восемь номинаций получили Дрейк и Рианна.

    В номинации за лучший альбом года будут бороться "25" певицы Адель, "Lemonade" Бейонсе, "Views" канадского рэпера Дрейка, "Purpose" Джастина Бибера и "A Sailor"s Guide To Earth" кантри-рок-музыканта Стерджила Симпсона.

    В борьбе за лучшую запись сойдутся Адель ("Hello"), Бейонсе ("Formation"), Рианна ("Work"), Lukas Graham ("7 Years") и Twenty One Pilots ("Stressed Out"). В номинацию "Песня года" включены "Hello" (Адель), "Formation" (Бейонсе), "Love Yourself" (Бибер), "7 Years" (Lukas Graham) и "I Took a A Pill in Ibiza" Майка Познера.

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