НСТУ: билеты на Евровидение-2017 появятся в продаже в феврале

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Национальная общественная телерадиокомпания сообщила, что билеты на международный песенный конкурс Евровидение-2017 появятся в продаже уже в этом месяце, говорится в сообщении НСТУ.

"Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого. Стоит отметить, что в прошлые годы были разные даты начала продажи билетов на конкурс, – это происходило и в марте", – рассказал заместитель генерального директора НСТУ Павел Грицак.

По его словам, 6 февраля Антимонопольный комитет Украины обязал НСТУ отменить процедуру закупки услуги по продаже билетов на Евровидение-2017 после рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью "Маэстро тикет систем".

"Мы будем выполнять решение Антимонопольного комитета, это – уполномоченный государственный орган, у нас нет других вариантов. Мы не можем сказать, что согласны с этим решением, поэтому ищем варианты решения сложившейся ситуации, чтобы запустить билеты в продажу как можно раньше. Мы проводим консультации по этому вопросу с Европейским вещательным союзом (ЕВС) и не будем принимать никаких решений без согласования с ними", — отметил Грицак.

Ранее СМИ сообщали, что билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 будут стоить от 40 до 200 евро.