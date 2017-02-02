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    Украинка Оксана Лынив назначена главным дирижером австрийской оперы Граца

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    Контракт Оксаны Лынив на посту главного дирижера оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац продлится 3 года. Лынив считается одной из лучших дирижеров молодого поколения.
    Украинка Оксана Лынив
    @Makeiev

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украинка Оксана Лынив назначена главным дирижером оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац, сообщает пресс-служба австрийской оперы.

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    Контракт Лынив продлится 3 года. Оксана Лынив начинала карьеру во Львовской музыкальной академии Украины. В 2004 г. она заняла 3 место на Международном дирижерском конкурсе имени Густава Малера в Бамберге. Оксана Лынив считается одной из лучших дирижеров молодого поколения.

    Она награждена титулом "Звезда года 2015" в номинации "Классика" и призом Мюнхенского оперного фестиваля.

    Четвертый сезон подряд Оксана Лынив работает на должности дирижера и музыкальной помощницы генерального музыкального директора Баварской государственной оперы Кирилла Петренко в Мюнхене.

    Ранее сообщалось, что в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошло торжественная церемония присвоения почетного звания "Артист ЮНЕСКО во имя мира" дирижеру Национальной оперы Украины Герману Макаренко.

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