Украинка Оксана Лынив назначена главным дирижером австрийской оперы Граца

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украинка Оксана Лынив назначена главным дирижером оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац, сообщает пресс-служба австрийской оперы.

Контракт Лынив продлится 3 года. Оксана Лынив начинала карьеру во Львовской музыкальной академии Украины. В 2004 г. она заняла 3 место на Международном дирижерском конкурсе имени Густава Малера в Бамберге. Оксана Лынив считается одной из лучших дирижеров молодого поколения.

Она награждена титулом "Звезда года 2015" в номинации "Классика" и призом Мюнхенского оперного фестиваля.

Четвертый сезон подряд Оксана Лынив работает на должности дирижера и музыкальной помощницы генерального музыкального директора Баварской государственной оперы Кирилла Петренко в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошло торжественная церемония присвоения почетного звания "Артист ЮНЕСКО во имя мира" дирижеру Национальной оперы Украины Герману Макаренко.