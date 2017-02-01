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    Культура

    Менеджеры Деппа подали на него иск за "безответственную трату средств"

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    Согласно документу, актер потратил более 75 миллионов долларов на покупку 14 домов и нескольких островов на Багамах. Еще несколько миллионов долларов были потрачены на предметы искусства.
    Американский актер Джонни Депп
    Robyn BECK / AFP

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Компания Management Group, которая долгое время вела дела Джонни Деппа, подала иск на актера, обвинив его в нарушении контракта, мошенничестве и безответственной трате своих денежных средств, пишет газета Wall Street Journal.

    Лили-Роуз Депп и Карл Лагерфельд на показе мод весна-лето 2017 Chanel Couture в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Показ мод Chanel Couture: Лили-Роуз Депп в свадебном платье и Карл Лагерфельд

    По данным издания, в иске, поданном во вторник в суд Лос-Анджелеса, руководители компании утверждают, что Депп вел "эгоистичный, беспечный и безответственный образ жизни", который обходился ему в 2 миллиона долларов в месяц. Истцы, в свою очередь, требуют выплаты в размере 560 тысяч долларов, а также признания того, что актер сам несет ответственность за свои финансовые проблемы.

    Согласно документу, Депп потратил более 75 миллионов долларов на покупку 14 домов и нескольких островов на Багамах, 18 миллионов — долларов — на покупку и оснащение яхты. Еще несколько миллионов долларов были потрачены на предметы искусства, ювелирные украшения и коллекционные гитары. Помимо этого, актер потратил более трех миллионов долларов на то, чтобы из специально сделанной пушки запустить в воздух прах журналиста Хантера Томпсона, которого он сыграл в картине "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

    Согласно иску, Депп ежемесячно тратил по меньшей мере 30 тысяч долларов на вино и имел 40 служащих, которым платил 300 тысяч долларов в месяц. Еще 150 тысяч в месяц уходили на зарплату охранникам звезды.

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    Как пишет издание, данный иск стал встречным тому, который был подан Деппом в отношении компании Management Group 13 января, из-за которой он "потерял миллионы долларов", что, в свою очередь, привело к задолженности в размере 40 миллионов долларов. Также актер обвинил своих менеджеров в несвоевременной оплате налогов и потребовал более 25 миллионов долларов компенсации. В ответном иске менеджеры Деппа заявили, что обвинения актера являются "необоснованными".

    Как сообщалось, в начале 2017 года суд расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд

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