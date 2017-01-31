наверх
31.01.201715:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.83- 0.22
  • USD27.12- 0.07
Рубрики
Ещё
    Культура

    Определился порядок выступлений участников на Евровидении-2017

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (368)

    (обновлено: )14101
    Согласно определенному порядку, конкурсант из России выступит в первой части второго полуфинала, тогда как представитель Украины автоматически проходит в финал.
    Евровидение в Украине
    UA:Перший/Facebook

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В первом полуфинале песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве 11 мая, выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши. Об этом свидетельствуют результаты жеребьевки, которую во вторник транслировал телеканал "Первый национальный".

    Крым – наша семья: в сети появился презентационный ролик Евровидения. Видео
    Видео: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна на Youtube
    "Крым – наша семья": в сети появился презентационный ролик Евровидения

    Страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) ежегодно автоматически проходят в финал.

    Во втором полуфинале выступят 19 исполнителей из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии. Согласно определенному порядку, конкурсант из России выступит в первой части второго полуфинала.

    Исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин ранее заявлял, что российские артисты, внесенные в "черный список" Службы безопасности Украины, не смогут участвовать в Евровидении-2017 в Киеве.

    Смотрите также: Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    "Президент-отель" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Авдеевка, Донецк. Активизация боев
    Директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый.
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Обмен валют
    Экономика Украины. Падение гривны
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар