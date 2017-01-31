Главой жюри Каннского кинофестиваля станет Альмодовар

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Председателем жюри Каннского кинофестиваля в 2017 году станет испанский режиссер Педро Альмодовар, сообщили организаторы мероприятия.

Семидесятый Международный Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции в курортном городе Канне с 17 по 28 мая.

"Я благодарен, почтен и немного ошеломлен", — приводит агентство Франс Пресс слова Альмодовара. "Могу лишь сказать, что я посвящу всего себя, тело и душу, этому заданию, это одновременно и привилегия, и удовольствие", — добавил 67-летний режиссер.

Полный состав жюри и фильмы главной конкурсной программы будут объявлены в середине апреля.

Альмодовар является обладателем двух премий "Оскар" за картины "Все о моей матери" (1999 год, категория "лучший фильм на иностранном языке") и "Поговори с ней" (2002 год, "лучший оригинальный сценарий"). Кроме того, "Поговори с ней" претендовал на получение премии в номинации "лучшая режиссура", а "Женщины на грани нервного срыва" (1988 год) — в категории "лучший фильм на иностранном языке".

В 2016 году председателем жюри кинофестиваля был австралийский режиссер, сценарист и продюсер Джордж Миллер, который известен, прежде всего, по фильмам о Безумном Максе.

Ранее стали известны номинанты на "Оскар".