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    Логотипом для Евровидения-2017 выбрали бусы

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (364)

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    Сообщается, что слоган "Celebrate Diversity" хорошо дополняет творческий дизайн конкурса, в основе которого - традиционные украинские бусы. Ожерелье, как напоминают организаторы, считается оберегом.
    Слоган Евровидения-2017
    1tv.com.ua

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Ключевым слоганом песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве, стал лозунг "Celebrate Diversity" ("Уважайте многообразие"), сообщает пресс-служба UA.Первый.

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    "Он (слоган — ред.) хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого — традиционные украинские бусы, которые являются не только самым древним женским украшением, но и считаются оберегом. Неповторимости украшению придает именно то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная", — говорится в сообщении.

    В сообщении подчеркивается, что слоган "Celebrate Diversity" дополняет прошлогоднюю тему "Come Together".

    Напомним, завтра, 31 января, состоится церемония передачи символического ключа от Евровидения мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. После этого начнется жеребьевка 43 стран-участниц в полуфиналы.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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