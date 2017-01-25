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    Вечер памяти жертв Холокоста пройдет в Европарламенте

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    В среду в Европейском парламенте состоится вечер памяти жертв Холокоста, цель которого - почтить память всех погибших и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом.
    Международный день памяти жертв Холокоста
    УНИАН

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор организует в среду в Европейском парламенте вечер памяти жертв Холокоста, мероприятие пройдет под личным патронажем новоизбранного председателя Европарламента Антонио Таяни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.

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    "Цель мероприятия — почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем", — говорится в сообщении.

    В этом году основной акцент торжественной памятной церемонии будет сделан на людях искусства, которые погибли в годы Катастрофы, а также на роли искусства в сохранении памяти о Холокосте. Ожидается, что мероприятие посетят председатель и депутаты Европарламента, представители Еврокомиссии, дипломаты, лидеры еврейских общин стран Европы, бывшие узники концлагерей и люди, пережившие Холокост.

    Гостем мероприятия станет оркестр под управлением известного дирижера Владимира Спивакова.

    Памятный вечер приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).

    Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) — одна из наиболее влиятельных международных общественных организаций и крупнейшая светская организация, представляющая интересы более 2,5 миллиона евреев Европы. В Конгресс входят национальные общины 42 стран континента.

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