Вечер памяти жертв Холокоста пройдет в Европарламенте

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор организует в среду в Европейском парламенте вечер памяти жертв Холокоста, мероприятие пройдет под личным патронажем новоизбранного председателя Европарламента Антонио Таяни, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.

"Цель мероприятия — почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем", — говорится в сообщении.

В этом году основной акцент торжественной памятной церемонии будет сделан на людях искусства, которые погибли в годы Катастрофы, а также на роли искусства в сохранении памяти о Холокосте. Ожидается, что мероприятие посетят председатель и депутаты Европарламента, представители Еврокомиссии, дипломаты, лидеры еврейских общин стран Европы, бывшие узники концлагерей и люди, пережившие Холокост.

Гостем мероприятия станет оркестр под управлением известного дирижера Владимира Спивакова.

Памятный вечер приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) — одна из наиболее влиятельных международных общественных организаций и крупнейшая светская организация, представляющая интересы более 2,5 миллиона евреев Европы. В Конгресс входят национальные общины 42 стран континента.