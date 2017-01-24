наверх
24.01.201722:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.29+ 0.12
  • USD27.33- 0.10
Рубрики
Ещё
    Культура

    Киркоров обвинил в клевете адвоката французского композитора Маруани

    (обновлено: )51
    В начале ноября прошлого года лидер группы Space Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей с Филиппа Киркорова за нарушение авторских прав.
    Филипп Киркоров
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв – РИА Новости Украина. Российский певец Филипп Киркоров подал очередное заявление на адвоката французского композитора Дидье Маруани Игоря Трунова. Киркоров требует привлечь юриста к ответственности за клевету, сообщил РИА Новости сам Трунов.

    Певец Филипп Киркоров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Запутанная история о "жестокой любви". Что не поделили Маруани и Киркоров

    "Мне позвонили из полиции и сообщили, что приглашают меня на завтра на Серпуховской вал, дом 4 для опроса по новому заявлению Киркорова о возбуждении уголовного дела о клевете", — рассказал защитник.

    Трунов затруднился ответить, просит ли Киркоров возбудить дело также в отношении Маруани.

    "Внятно ничего не сказали, сказали: придете – узнаете", — добавил он.

    В начале ноября прошлого года лидер группы Space Дидье Маруани подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей с Филиппа Киркорова за нарушение авторских прав, утверждая, что песня "Жестокая любовь", которую исполнял Киркоров, является переработкой его песни Symphonic Space Dream.

    В конце ноября Маруани и его юрист Игорь Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы. Адвокат Киркорова Александр Добровинский утверждает, что их задержали с поличным при передаче им денежной суммы. Задержание произошло в рамках поданного в полицию заявления Киркорова о вымогательстве 1 миллиона евро, уточнил он. Трунов и Маруани также написали заявление на Киркорова и Добровинского с просьбой возбудить дело о заведомо ложном доносе.

    Позже сотрудники правоохранительных органов отпустили Маруани. Адвокат Маруани Людмила Айвар заявила, что никакого вымогательства не было, а в банке планировалось подписать мировое соглашение между французским музыкантом и российским певцом по поводу использования одной из композиций Маруани Киркоровым. По ее утверждению, Киркоров сам предложил выплатить Маруани компенсацию за нарушение авторских прав.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Антон Геращенко
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения