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    Культура

    Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

    (обновлено: )49
    Как отмечается, мать ребенка — Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года. По словам источника, артист на седьмом небе от счастья. Мальчик появился на свет 20 января.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. У актера и режиссера Мела Гибсона родился девятый ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя 61-летнего артиста.

    Мальчик появился на свет 20 января в Лос-Анджелесе. Его назвали Ларс Джерард Гибсон.

    Мать ребенка — Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года. По словам источника, артист на седьмом небе от счастья. "Они дома, все здоровы и счастливы", — добавил источник.

    У 60-летнего актера семь детей от экс-супруги Робин Мур и дочь от бывшей подруги российско-американской певицы Оксаны Григорьевой. Примечательно, что старшему отпрыску Гибсона 36 лет.

    Мел Гибсон — австралийский и американский актер, режиссер и продюсер, лауреат двух премий "Оскар" и более десяти престижных наград в киноиндустрии. Он снялся и работал как режиссер в более 50 фильмах.

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