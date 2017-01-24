Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. У актера и режиссера Мела Гибсона родился девятый ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя 61-летнего артиста.

Мальчик появился на свет 20 января в Лос-Анджелесе. Его назвали Ларс Джерард Гибсон.

Мать ребенка — Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года. По словам источника, артист на седьмом небе от счастья. "Они дома, все здоровы и счастливы", — добавил источник.

У 60-летнего актера семь детей от экс-супруги Робин Мур и дочь от бывшей подруги российско-американской певицы Оксаны Григорьевой. Примечательно, что старшему отпрыску Гибсона 36 лет.

Мел Гибсон — австралийский и американский актер, режиссер и продюсер, лауреат двух премий "Оскар" и более десяти престижных наград в киноиндустрии. Он снялся и работал как режиссер в более 50 фильмах.