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    Член команды Трампа призвал арестовать Мадонну

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (633)

    (обновлено: )8
    Бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич считает, что поведение поп-певицы в ходе протестов - "это новый левый фашизм". По его мнению, Мадонну следует арестовать.
    Певица Мадонна. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Член переходной команды президента США Дональда Трампа, бывший спикер палаты представителей республиканец Ньют Гингрич считает, что американскую певицу Мадонну следует арестовать после ее заявлений о "взрыве Белого дома", сообщает издание Huffington Post.

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    TIM SLOAN / AFP
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    Мадонна выступала на массовой акции протеста в Вашингтоне, на которой собралось, по разным оценкам, до полумиллиона человек. В ходе выступления она дважды нецензурно высказалась в адрес Трампа. Также Мадонна заявила, что "очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом", сообщает издание. "Но я знаю, это ничего не изменит", — добавила она.

    "Это новый левый фашизм. Она – это его часть, я думаю, мы должны готовиться себя защищать… ее (Мадонну) нужно арестовать", — приводит издание слова Гингрича, произнесенные в программе Fox & Friends на телеканале Fox News.

    Позднее певица заявила, что заявление было "метафорой". "Я не склонна к насилию", — написала она в своем Instagram.

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