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    В Бразилии задержан подозреваемый в убийстве исполнительницы "Ламбады"

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    Тело 64-летней певицы Лоалвы Браз нашли сожженным в салоне автомобиля в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро рядом с принадлежавшим ей отелем. Задержанный подозреваемый был сотрудником гостиницы.
    Бразильская певица Лоалва Браз
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Гражданская полиция Бразилии задержала главного подозреваемого в убийстве исполнительницы всемирно известного хита "Ламбада" Лоалвы Браз, сообщает портал El Pais.

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    Тело 64-летней певицы нашли сожженным в салоне автомобиля в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро рядом с принадлежавшим ей отелем. Власти считают, что речь идет о попытке ограбления и последующем убийстве.

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    Задержанный подозреваемый был сотрудником гостиницы Браз. Он подтвердил участие в преступлении. Ранее мужчина был судим за другие правонарушения.

    Браз с 1989 по 1998 годы была солисткой французской группы Kaoma, в составе которой был выпущен хит "Ламбада".

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