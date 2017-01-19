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    Культура

    Пол Маккартни подал иск на издательство Sony/ATV

    (обновлено: )4001
    Иск, поданный в Нью-Йорке, упоминает названия песен, которые Маккартни написал вместе с другим участником группы Джоном Ленноном, и передал различным музыкальным издательствам в 60-е годы прошлого века.
    Пол Маккартни
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Один из основателей легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни подал иск в суд на музыкальное издательство Sony/ATV. Иск подан, чтобы вернуть права на собственные песни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

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    Иск, поданный в Нью-Йорке, упоминает названия песен, которые Маккартни написал вместе с другим участником группы Джоном Ленноном, и передал различным музыкальным издательствам в 60-е годы прошлого века. Позже в 1980-е король поп-музыки Майкл Джексон купил права на многие из этих песен, среди которых — Hey Jude и Let It Be.

    Маккартни рассчитывает вернуть права на песни в 2018 году, в то же время утверждая, что не получил подтверждения о возможности избежать судебного поединка, несмотря на многочисленные попытки связаться с компанией, отмечает издание.

    Ранее сообщалось, что диск с демо-записью песни Пола Маккартни, записанной участником группы The Beatles для певицы Силлы Блэк, продана на аукционе в Ливерпуле за 18 тысяч фунтов стерлингов.

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