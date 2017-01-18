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    Культура

    СБУ пустит Наташу Королеву в страну на похороны бабушки

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (149)

    (обновлено: )18701
    Разрешение на въезд будет дано российской певице Наташе Королевой только на время похорон ее бабушки, сообщила представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская
    Наташа Королева с бабушкой
    Наташа Королева в Instagram

    Певица Наташа Королева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Табуированная Королева. В соцсетях, кстати, вспоминают желтые тюльпаны
    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки, сообщила РИА Новости представитель ведомства Елена Гитлянская.

    Ранее СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в Киеве. В среду Королева в своем аккаунте в Instagram написала, что в Киеве умерла ее бабушка, но певица "не может прилететь ее похоронить".

    "Конечно, разрешим. Я знаю, что с ней уже связались, и этот вопрос будет решен положительно", — сказала Гитлянская. Она отметила, что разрешение на въезд будет дано Королевой только на время похорон.

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    Ранее сообщалось, что бабушка Наташи Королевой решила уехать из Украины.

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