В Одессе стартовал прием работ на соискание премии им. Бабеля

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Одессе стартовал прием работ на соискание международной литературной премии имени Исаака Бабеля. Как сообщили во Всемирном клубе одесситов, который является инициатором премии, прием работ стартовал в воскресенье, 15 января. Отмечается, что конкурс состоится впервые.

По словам вице-президента клуба Валерия Хаита, учредителями премии также являются частные лица и организации, в числе которых Одесский литературный музей, литературный альманах "Дерибасовская-Ришельевская", дочь Бабеля – Лидия Бабель, проживающая в настоящее время в США, и другие.

"Премия, учрежденная за лучший рассказ или новеллу, является продолжением уникального проекта по увековечению литературного наследия выдающегося писателя. Установленный в 2011 году в Одессе памятник Исааку Бабелю и премия должны поддерживать и укреплять международный статус Одессы как города с глубокими культурными традициями, способного к модернизации и новой ментальности", — сказал Хаит.

Денежный приз за третье место – 15 тыс грн, второе – 30 тыс грн, первое – 60 тыс грн и бронзовая статуэтка "Колесо судьбы", автор которой – известный скульптор Михаил Рева. За основу статуэтки взят фрагмент памятника Бабелю скульптора Георгия Франгуляна: композиция монумента, установленного в центре Одессы, представляет собой фигуру легендарного писателя и катящегося колеса. Последнее взято за основу призовой статуэтки.

Работы принимаются до 15 апреля, победители будут объявлены в день рождения Бабеля – 13 июля.

"Главный критерий – "тирания вкуса", — сказал Хаит.

В жюри — журналисты, актеры и поэты из разных стран мира, в том числе внук Бабеля Андрей Малаев-Бабель (проживает в США).

В клубе добавили, что накануне в Одессе пройдет литературная акция "Одесса читает, Одессу читают", в ходе которой люди будут читать произведения одесских авторов на разных языках.

Напомним, Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена известному автору, исполнителю и композитору из США Бобу Дилану "за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции".