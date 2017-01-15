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Музыкальной редакции гимна Украины исполнилось 25 лет

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Как отметил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, за последние годы украинский гимн "Ще не вмерла Україна" стал по-настоящему народным.
Государственный флаг Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье исполнилось 25 лет со дня утверждения официальной музыкальной редакции Государственного гимна Украины. Как отметил президент Украины Петр Порошенко в Facebook, за последние годы украинский гимн стал по-настоящему народным.

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Также на странице президента размещена видеозапись исполнения украинского гимна военнослужащим на виолончели.

"Исполнение украинского воина с позывным "Мартин" особенно вдохновляет – в нем вся сила духа украинского народа", — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что 5 января в торговом центре Москвы хакеры смогли включить гимн Украины. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube.

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