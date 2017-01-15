В США после 146 лет работы закроют один из старейших цирков мира

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Один из старейших в мире американский цирк Ringling Brothers and Barnum & Bailey закроется в мае. Цирк работал 146 лет. Об этом сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

"После долгих размышлений и процесса оценки, моя семья и я приняли трудное бизнес-решение — Ringling Bros and Barnum & Bailey проведет финальные шоу в мае" — говорится в заявлении Кеннета Фельда, руководителя компании Feld Entertainment, которая владеет цирком с середины XX века.

В заявлении отмечается, что причиной закрытия послужил спад продаж билетов, не в последнюю очередь вызванный тем, что в выступлениях перестали принимать участие слоны. Вкупе с текущими расходами это сделало бизнес убыточным.

В мае 2016 года после многих лет судебных тяжб с защитниками живой природы цирк отказался от программы со слонами, а животные были направлены в заповедник в штате Флорида, сообщает Би-би-си.

Ранее сообщалось, что артистка Cirque du Soleil Лиза Скиннер сорвалась с высоты пяти метров во время выступления в австралийском городе Брисбен. Гимнастка сорвалась из-под купола во время номера с обручем Kooza.