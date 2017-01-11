Дни украинского кино стартуют в Брюсселе 20 января

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 20 января, в Брюсселе откроются ежегодные Дни украинского кино (Ukraine On Film), на которых будет представлено 5 фильмов, сообщает Государственное окраины по вопросам кино.

"Фильм-открытие — классическая немая лента Александра Довженко "Земля" в сопровождении живой музыки от знаменитого украинского этно-хаос группы "ДахаБраха". Кроме этого, в Брюсселе будет представлено четыре новых фильма из Украины, отмеченных международными наградами. Концепция Дней украинского кино в 2017 – исследование границ. Фильмы рассказывают о границах между нациями, которые пролегают не только в пространстве, но и в плоскости ценностей", — сообщили в Госкино.

В ведомстве сообщили, что будут демонстрироваться фильмы, в частности, "Украинские шерифы" Романа Бондарчука, "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса, "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, "Родные" Виталия Манского.

Показы будут проходить в Центре изобразительных искусств BOZAR — крупнейшем культурном учреждении Бельгии.

Ранее сообщалось, что около 40 отечественных кинопремьер выйдут на экраны в 2017 году, в числе которых фильмы с участием певицы Джамалы и артиста Дзидзьо — документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA и работа режиссера Любомира Левицкого "Dzidzio "Контрабас".