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Премьера нового сезона сериала "Твин Пикс" состоится 21 мая

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Зрители смогут увидеть первую и вторую серию третьего сезона сериала "Твин Пикс". Всего отснято 18 новых серий. Продолжение культового сериала "Твин Пикс" его создатели анонсировали еще в 2014 году.
Кадр из фильма Твин Пикс

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Премьера нового сезона сериала "Твин Пикс" состоится 21 мая, сообщило издание Deadline, со ссылкой на заявление президента канала Snowtime Дэвида Невинса.

Тизер третьего сезона Твин Пикса
Канал Twin Peaks на Youtube
Тизер третьего сезона "Твин Пикс": Дэвид Линч и пончик

Зрители смогут увидеть первую и вторую серию третьего сезона. Всего отснято 18 новых серий. Также, Нэвинс не исключил, что в будущем будет создан четвертый сезон.

Продолжение культового сериала "Твин Пикс" его создатели анонсировали еще в 2014 году.

Триллер "Твин Пикс" был создан Марком Фростом и Дэвидом Линчем. Пилотный эпизод показали в апреле 1990 года. Первый сезон имел большой успех. В 1992 году был снят приквел "Твин Писк: Сквозь огонь".

Ранее Телеканал Showtime опубликовал видео — тизер долгожданного третьего сезона культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс".

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