КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Премьера нового сезона сериала "Твин Пикс" состоится 21 мая, сообщило издание Deadline, со ссылкой на заявление президента канала Snowtime Дэвида Невинса.

Зрители смогут увидеть первую и вторую серию третьего сезона. Всего отснято 18 новых серий. Также, Нэвинс не исключил, что в будущем будет создан четвертый сезон.

Продолжение культового сериала "Твин Пикс" его создатели анонсировали еще в 2014 году.

Триллер "Твин Пикс" был создан Марком Фростом и Дэвидом Линчем. Пилотный эпизод показали в апреле 1990 года. Первый сезон имел большой успех. В 1992 году был снят приквел "Твин Писк: Сквозь огонь".

Ранее Телеканал Showtime опубликовал видео — тизер долгожданного третьего сезона культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс".