Мерил Стрип имела право выражать свое мнение о Трампе - Белый дом

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Граждане США имеют право выражать свое мнения в рамках конституции США, которая обеспечивает свободу слова, прокомментировал в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Джош Эрнест недавний скандал, связанный с выступлением актрисы Мерил Стрип во время ее выступления на церемонии "Золотой глобус".

"Каждый гражданин США, согласно конституции, может выражать свое мнение там, где хочет и когда хочет. В том числе и на церемонии "Золотой глобус", — сказал он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны голливудской актрисы Мерил Стрип во время ее выступления на церемонии "Золотой глобус", назвав ее "фанаткой Клинтон", сообщила газета New York Times.

По данным издания, в коротком телефонном разговоре Трамп заявил, что "не удивлен" критике во время церемонии со стороны "людей из либерального кино".

"Мерил Стрип — одна из самых переоцененных актрис Голливуда. Она не знает меня, однако выступила с нападками в мой адрес на вчерашней церемонии "Золотого глобуса", — написал он в своем микроблоге Twitter.

Актриса Мерил Стрип, произнося речь после получения награды за вклад в кинематограф, заявила, что "неуважение рождает неуважение", приведя в качестве примера случай публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида Трампом, и хотя она ни разу не назвала имя избранного президента США, всем было очевидно, что она говорит о нем.

Стрип также выступила против дискриминации, напомнив, что все в Голливуде являются "приезжими" откуда-нибудь. Тем самым она высказала свое мнение о заявлении Трампа, предлагавшего во время своей предвыборной кампании запретить въезд в США для мусульман, а также позволявшего себе резкие высказывания в адрес иммигрантов из Латинской Америки.

В августе актриса заявила, что шокирована заявлением американского актера и режиссера Клинта Иствуда о том, что он предпочел бы в качестве президента Дональда Трампа, а не его соперницу от Демократической партии Хилари Клинтон, и пообещала "повлиять" на него. Сама Мэрил Стрип ранее официально поддержала Клинтон.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA.