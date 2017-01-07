Дэвид Боуи узнал о своей болезни за три месяца до смерти

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Британский музыкант Дэвид Боуи узнал о своей смертельной болезни за три месяца до смерти, говорится в документальном фильме ВВС.

Лента "Дэвид Боуи: Последние пять лет" выйдет на телеканале BBC Two в субботу — за три дня до первой годовщины смерти певца. В фильме показаны кадры из мирового турне певца A Reality Tour в 2003-2004 годах, а также рассказывается о последних четырех годах жизни артиста. Это продолжение фильма 2013 года "Дэвид Боуи: Пять лет".

Режиссер клипа Lazarus Йохан Ренк в новом фильме рассказывает, что певец узнал о том, что его болезнь не поддается лечению, когда работал над клипом к песне Lazarus.

"Я узнал позже, что в ту неделю, когда мы снимали, он и узнал, что все кончено […], что болезнь победила", — сказал он. По словам режиссера, видео, на котором Боуи лежит на больничной койке с повязкой на лице с пуговицами на месте глаз, было не о болезни певца. "Для меня это больше связано с библейским аспектом, понимаете… человек, который восстанет из мертвых. Это не имело ничего общего с его болезнью", — объяснил он.

Дэвид Боуи умер 11 января в возрасте 69 лет. Причиной смерти рок-музыканта стал рак печени. О том, что он болен, знал лишь ближайший круг друзей легендарного исполнителя.