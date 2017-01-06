"Океан Эльзы" обвинили в сотрудничестве с российской компанией

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Украинскую рок-группу "Океан Эльзы" обвинили в том, что организацией ее концертов в Нидерландах будет заниматься российская компания. Первым соответствующую информацию опубликовал в своем аккаунте в Facebook блогер Александр Снидалов, вслед за которым волну недовольства подхватили и другие пользователи украинского сегмента соцсетей.

"И в страшном сне мне не могло присниться, что я буду бойкотировать концерт ОЭ. Тем более вместе с женой (если вы знаете ее, то понимаете, что это значит). Но так уж сложилось, что в этом году концерт любимой группы в Нидерландах организует контора под названием "Russian Top Society", которая имеет на своем сайте слоган Russian Culture", — написал Снидалов.

Позже автор поста уточнил, что с ним на связь вышла компания Susy Production, организатор концерта "Океана Эльзы", в которой, по его словам, "приняли во внимание замечания украинского общества и работают над ними".

При этом Снидалов отмечает, что его сообщение "не содержит обвинений или призывов".

На это сообщение отреагировал в своем аккаунте Facebook политтехнолог Виктор Уколов.

"Российское топ-сообщество" под слоганом "русская культура" организует концерт "Океана Эльзы" за рубежом. Конечно, я от этого не стану меньше любить музыку Вакарчука, но некоторые заявления Славика относительно квотирования, для меня стали более понятны", — написал Уколов.

Ранее сообщалось, что концерт "Океана Эльзы" в Киеве посетили, по предварительной информации, более 85 тысяч человек, что является новым рекордом Украины.