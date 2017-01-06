На границе с Польшей львовские таможенники изъяли 68 старинных книг

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Работники Львовской таможни предотвратили вывоз 68 старопечатных книг за пределы Украины, сообщает управление Фискальной службы во Львовской области.

"Гражданин Украины на автомобиле Toyota следовал из Украины в Польшу. На пропускном пункте "Краковец" для прохождения контроля он выбрал полосу "зеленый коридор". Однако, во время визуального осмотра у работников таможни возникло подозрение о наличии товаров, перемещение которых через госграницу ограничено. После полного осмотра автомобиля, в багажном отделении в двух сумках обнаружили печатные издания", — сообщает ведомство.

Среди старейших книг — "Типограции Конрада Вингебера" 1845 года издания, "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львов" 1888 года, а также книги начала 20 века, художественные произведения, словари, научные издания.

Ранее местное издание Zaxid.net со ссылкой на гендиректора галереи Тараса Возняка сообщило о пропаже из Львовской галереи искусств 95 старинных изданий, их стоимость на черном рынке оценивают примерно в 10 миллионов долларов.

Позже стало известно, что главное управление Национальной полиции во Львовской области Украины открыло уголовное производство по факту исчезновения старинных изданий из галереи искусств.