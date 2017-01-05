Из Львовской галереи искусств пропали книги на сумму около $10 млн

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Пропажу 95 старинных изданий обнаружили во Львовской галерее искусств, их стоимость на черном рынке оценивают примерно в 10 миллионов долларов, передает в четверг местное издание "Zaxid.net" со ссылкой на гендиректора галереи Тараса Возняка.

"Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные книги на немецком, польском и других языках. Они еще более привлекательны для импорта", — сказал Возняк.

По его словам, руководство галереи уже обратилось в полицию и Службу безопасности Украины с тем, чтобы "расследование было максимально прозрачным".

Ране сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал правительственный закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции антиукраинского содержания из РФ.