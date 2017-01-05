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Скончался основатель ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев

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Как сообщается, Анатолий Васильев, который был основателем и художественным руководителем ВИА "Поющие гитары", ушел из жизни на 82-ом году жизни в Санкт-Петербурге.
Основатель и художественный руководитель ВИА Поющие гитары Анатолий Васильев
Страница ансамбля "Поющие гитары" "ВКонтакте"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев умер 4 января в Санкт-Петербурге, сообщается на странице ансамбля в социальной сети "ВКонтакте".

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"На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище – "Поющие гитары", художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки", — говорится в сообщении.

"Поющие гитары" — советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 1970-х годов. Ансамбль был создан в Ленинграде в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля "Дружба" Анатолием Васильевым. Наиболее известными песнями в наши дни являются "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".

Ансамбль являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА. "Поющие гитары" давали в то время до 350-400 концертов-аншлагов в год. В разные годы участниками ансамбля были в том числе Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская и другие.

На днях сообщалось о смерти известного британского художника и писателя Джон Берджера.

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