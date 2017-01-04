В 2017 году украинцев ожидает около 40 отечественных кинопремьер

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Около 40 отечественных кинопремьер выйдут на экраны в 2017 году, в числе которых фильмы с участием певицы Джамалы и артиста Дзидзьо — документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA и работа режиссера Любомира Левицкого "Dzidzio "Контрабас".

Часть кинолент перешли с 2016 года, так как по некоторым причинам они не стартовали на экранах. Некоторые фильмы специально готовились под Новый год. Жанровая палитра — фэнтези, социальные драмы, документальные проекты.

"Эта лента реально откроет нового киногероя для Украины и нового для страны актера Дзидзьо. Потому что у него огромный талант и большое желание дарить людям позитив", — цитирует Левицкого Zn.ua.

Ранее победительница Евровидения-2016 Джамала представила клип на песню "1944", которая ей и принесла победу на песенном конкурсе.