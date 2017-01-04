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В 2017 году украинцев ожидает около 40 отечественных кинопремьер

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В числе кинопремьер - документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA и работа режиссера Любомира Левицкого "Dzidzio "Контрабас". По словам режиссера, у Дзидзьо огромный талант и большое желание дарить людям позитив.
Кинотеатр Жовтень в Киеве
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Около 40 отечественных кинопремьер выйдут на экраны в 2017 году, в числе которых фильмы с участием певицы Джамалы и артиста Дзидзьо — документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA и работа режиссера Любомира Левицкого "Dzidzio "Контрабас".

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Часть кинолент перешли с 2016 года, так как по некоторым причинам они не стартовали на экранах. Некоторые фильмы специально готовились под Новый год. Жанровая палитра — фэнтези, социальные драмы, документальные проекты.

"Эта лента реально откроет нового киногероя для Украины и нового для страны актера Дзидзьо. Потому что у него огромный талант и большое желание дарить людям позитив", — цитирует Левицкого Zn.ua.

Ранее победительница Евровидения-2016 Джамала представила клип на песню "1944", которая ей и принесла победу на песенном конкурсе. 

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