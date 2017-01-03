В Украине запретили еще один российский сериал

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Украине отменили государственную регистрацию российского сериала "Человеческий фактор", сообщается во вторник на сайте Государственного агентства страны по вопросам кино.

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"Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор" режиссера Александра Замятина", — говорится в сообщении.

Ранее глава агентства Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года запрещены к показу свыше 570 российских сериалов и фильмов.