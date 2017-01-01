В Запорожье на стене многоэтажки показали фильм "Ирония судьбы"

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье на стене одной из многоэтажек появилась гигантская проекция кадров из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром". Об этом сообщил житель Запорожья Василий Бушаров на своей странице в Facebook.

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"Украшаю проекцией соседние дома", — написал Бушаров.

Ранее сообщалось, что граждане Украины выступили за возвращение в сетку телепрограмм фильма режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.