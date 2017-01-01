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Warner Brothers ведет переговоры об экранизации дневника организатора Brexit

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Гиганта киноидустрии заинтересовала книга Аррона Бэнкса, спонсора британской Партии независимости (UKIP) и близкого соратника ее лидера Найджела Фараджа.
Волонтер на улице Манчестера с агитационным плакатом за Brexit. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 1 янв — РИА Украина. Кинокомпания Warner Brothers ведет переговоры об экранизации дневника организатора кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, пишет газета Daily Telegraph.

Флаг Великобритании и Евросоюза
REUTERS Toby Melville
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По данным издания, гиганта киноидустрии заинтересовала книга Аррона Бэнкса, спонсора британской Партии независимости (UKIP) и близкого соратника ее лидера Найджела Фараджа.

Книга, озаглавленная The Bad Boys of Brexit ("Плохие парни "Брекзита"), основана на дневнике Бэнкса, освещавшем кампанию по выходу из ЕС.

"Мы ведем переговоры с очень серьезными людьми в Голливуде, которые собираются купить права на книгу", — заявил помощник Бэнкса. По данным издания, встреча продюсеров с Бэнксом и Фараджем может состояться в январе, когда они приедут в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.

В июне около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.

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