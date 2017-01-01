Warner Brothers ведет переговоры об экранизации дневника организатора Brexit

КИЕВ, 1 янв — РИА Украина. Кинокомпания Warner Brothers ведет переговоры об экранизации дневника организатора кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, пишет газета Daily Telegraph.

По данным издания, гиганта киноидустрии заинтересовала книга Аррона Бэнкса, спонсора британской Партии независимости (UKIP) и близкого соратника ее лидера Найджела Фараджа.

Книга, озаглавленная The Bad Boys of Brexit ("Плохие парни "Брекзита"), основана на дневнике Бэнкса, освещавшем кампанию по выходу из ЕС.

"Мы ведем переговоры с очень серьезными людьми в Голливуде, которые собираются купить права на книгу", — заявил помощник Бэнкса. По данным издания, встреча продюсеров с Бэнксом и Фараджем может состояться в январе, когда они приедут в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.

В июне около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.